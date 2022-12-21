Какое заболевание может спровоцировать новогодняя гирлянда

Медики рассказали, почему елочную гирлянду лучше выключать за два часа до сна.

Любая современная елочная гирлянда – это источник синего света. Только не обычного, а коротковолнового, - напоминает врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

А коротковолновый свет умеет сбивать так называемые циркадные биоритмы – биологические процессы организма, выстраиваемые сообразно времени суток.

Например, рецептор света, известный под названием меланопсин, напрямую отвечает за распознавание мозгом периода бодрствования или покоя. И также напрямую зависит от синего спектра.

Гормон мелатонин мозг, напротив, выделает в ответ на изменение освещения. И мерцающая елочная гирлянда также способна нарушить этот процесс.

Проще говоря, если заснуть рядом с включенной елкой и проснуться под продолжающееся мерцание лампочек – войти в нормальный жизненный ритм будет труднее.

А вот непосредственной угрозы для зрения гирлянды не несут, какого бы цвета лампочки не вспыхивали у нас перед глазами, - уверяет офтальмолог.

Интенсивность светового потока в них изначально предусмотрена предельно низкой.