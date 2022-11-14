Названа главная причина, почему мужчины оказываются не готовы содержать семью

Многие мужчины стремятся завести семью, но оказываются не готовы к финансовым трудностям, связанным с ней. Консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко выяснила, почему так происходит.

Оказалось, что главной причиной, почему содержание жены и детей становится проблемой для мужчин, является неготовность к большой финансовой нагрузке. По словам коуча, в большинстве случае отцы не могут заранее осознать, что после рождения ребенка женщина уходит в декрет примерно на два года. В это время она получает только 40 % от своей заработной платы, поэтому практически все расходы перекладываются на плечи мужчин. И многие, столкнувшись с этим, понимают, что не получают достаточно денег для содержания всей семьи.

Также Корниенко подчеркнула, что часто из-за этого в парах происходят ссоры и конфликты. Недостаток денежных средств становится причиной и более тяжелых последствий, в том числе разводов в некоторых семьях.

Однако если пара сумеет преодолеть все трудности, в дальнейшем их семья станет только крепче. Коуч отметила, что в последствии мужчины начинают включаться в жизнь ребенка, и у них образовывается связь. После этого он перестает быть лишь наблюдателем и полноценно внедряется в жизнь малыша как родитель.

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