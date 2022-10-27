Названы пять самых плохих семьянинов по знаку зодиака

Астрологи составили топ-5 самых плохих мужей с точки зрения знаков зодиака. По их мнению, для семейной жизни не подойдут мужчины-близнецы, рыбы, стрельцы, скорпионы и раки.

На первом месте астрологического рейтинга находятся близнецы. Мужчины этого знака, скорее, мечтатели – они строят планы и шутят, но когда дело доходит до реальной жизни, исчезают. Близнецы не станут надежным плечом и верным помощником.

Мужчины-рыбы требуют внимания, как дети. Если женщина готова смотреть за ним, как за ребенком, проблем не будет. Для других рыбы создадут жизнь, похожую на ад. С такими мужьями придется все тащить на себе – мужчины-рыбы не будут принимать решения.

Кто любит романтику, непременно обратит внимание на мужчину-стрельца. Он будет признаваться в любви и петь серенады. Но когда ему станет скучно, такой избранник отправится на поиски новой музы.

Скорпионов описывают как деспотов и тиранов. Они предпочитают беспрекословное подчинение и не любят споры. Женщины всегда должны отвечать ему «Да, милый».

Раков часто называют завидными мужьями, но на самом деле это позеры и лицемеры. На людях они могут демонстрировать любовь к детям и носить жену на руках, но дома их интеллигентность пропадает и вместо харизматичного романтика можно увидеть лежащего на диване мужчину с пивом.

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