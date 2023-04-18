Названа единственная «вещь», делающая мужчин после 40 лет раздражительными

Мужчины после 40 лет становятся раздражительными, агрессивными и тревожными. Всему виной так называемый «синдром мужской раздражительности» - он совпадает с андропаузой.

Причину его появления, а также признаки назвал уролог Максим Тыганов.

Этот синдром может появляться и раньше 40 лет – влияют несколько факторов: питание, спорт, регулярный секс, употребление алкоголя и наличие хронических заболеваний.

Его развитие связано с пережитым стрессом: мужчины обычно переживают трудности в одиночку. Если стресс и изменения в психоэмоциональном состоянии игнорировать, то снизится уровень тестостерона, что в свою очередь отразится на качестве половой жизни.

К признакам синдрома мужской раздражительности относятся агрессивность, слезливость, раздражительность, тревожность, падение самооценки, резкая смена настроения.

Единого «рецепта», как справиться со стрессом, нет. Мужчине следует сдать анализ крови на гормоны и ПСА, сделать УЗИ органов мочеполовой системы и обратиться с результатами ко врачу.

«Разговор с близким человеком или специалистом поспособствует выходу из тревожного состояния, главное — не замалчивать проблемы», - советует специалист.

Рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также продуктов, влияющих на ЦНС и работу мозга.

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