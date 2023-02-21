Назван один нетипичный симптом рака, связанный с зубами

Один нетипичный симптом во рту может указывать на наличие онкологии. Основной предвестник рак – зубная боль при жевании.

Рак ротовой полости не слишком распространен, но нельзя его списывать со счетов. Особенно он характерен для мужчин старше 40 лет, которые курят, употребляют спиртное или жуют табак.

Онкологи выделяют несколько симптомов данной онкологии. На наличие рака могут указывать болезненные язвы, которые не проходят несколько недель, уплотнения, изменение голоса, появление проблем с речью, неожиданная потеря веса, а также кровотечение.

Боль при надкусывании может говорить и о других недугах, например, кариесе, воспалении носовых пазух и т.д.

Ранее мы писали о ярком симптоме рака, который ощущают почти все пациенты.