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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
12:51, 26 ноября 2022
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Врач призвала пить «мощные» напитки в холодное время года

Фото: freepik

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала «мощные антиоксиданты». Речь идет о напитках, которые необходимы здоровью человека в холодное время года.

Прежде всего стоит обратить внимание на отвар шиповника. Он поможет улучшить сердечно-сосудистую систему, стабилизировать уровень сахара в крови и быть профилактикой артрита.

Также рекомендуется делать напиток «куркума-латте». В него добавляют кардамон, куркуму, черный перец и растительное молоко.

Источник фото:freepik
Источник:RT
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