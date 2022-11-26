12:51, 26 ноября 2022
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Врач призвала пить «мощные» напитки в холодное время года
Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала «мощные антиоксиданты». Речь идет о напитках, которые необходимы здоровью человека в холодное время года.
Прежде всего стоит обратить внимание на отвар шиповника. Он поможет улучшить сердечно-сосудистую систему, стабилизировать уровень сахара в крови и быть профилактикой артрита.
Также рекомендуется делать напиток «куркума-латте». В него добавляют кардамон, куркуму, черный перец и растительное молоко.