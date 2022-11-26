Врач призвала пить «мощные» напитки в холодное время года

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала «мощные антиоксиданты». Речь идет о напитках, которые необходимы здоровью человека в холодное время года.

Прежде всего стоит обратить внимание на отвар шиповника. Он поможет улучшить сердечно-сосудистую систему, стабилизировать уровень сахара в крови и быть профилактикой артрита.

Также рекомендуется делать напиток «куркума-латте». В него добавляют кардамон, куркуму, черный перец и растительное молоко.