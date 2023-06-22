Навредят сердцу и сосудам: какие продукты нужно исключить из ежедневного меню ради здоровья

Существует ряд продуктов, которые следует исключить из меню ради здоровья сердца и сосудов. Их перечислила эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

В список нежелательных продуктов вошли колбасы, сосиски, жирное мясо, сливочное масло, а также сливки и полуфабрикаты. Все они содержат насыщенные жиры в большом количестве.

Нежелательно употреблять сладости и снеки: пирожные, фастфуд, газированные напитки и чипсы. К опасным для сердца продуктам относятся соленья и консервация: лучше исключить копчености, сыры и маринады, призвала специалист.

На работу сердца и сосудов пагубно влияет алкоголь. Не рекомендуется употреблять белый хлеб и каши быстрого приготовления: данная пища вызывает скачок сахара в крови.

Бинатова напомнила, что есть продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний: это еда с ненасыщенными жирными кислотами. Речь идет о рыбе, оливковом масле, орехах и авокадо. Рекомендуется разнообразить рацион фруктами, зеленью, овощами, сообщает Life.ru.

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