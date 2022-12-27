Научная подсказка по поиску одиноких мужчин: нужно принюхаться

Психологи из Университета Маккуори провели масштабный эксперимент, который помог им понять, как женщины определяют свободных мужчин. Выяснилось, что у них есть определенный запах, который учуять могут лишь представительницы прекрасного пола.

В исследовании приняли участие 82 гетеросексуальные женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая должна была из шести мужчин отыскать троих неженатых. Только участницы эксперимента видели не их, а футболки, которые они носили в течение суток. Психологи предложили дамам понюхать вещи и сказать, какие принадлежат одиноким. Также они должны были сказать, насколько сексуален владелец той или иной вещи.

Результаты эксперимента удивили. Выяснилось, что запах свободных мужчин был для женщин гораздо сильнее, чем тот, что исходил от тех, кто находится в отношениях. После участницам было предложено оценить и лица потенциальных кавалеров. И почти все отметили, что незанятые выглядят намного мужественнее для них, а также они в целом привлекательнее не свободных.

Ученые объяснили итоги исследования тем, что женщины отличают одиноких мужчин по уровню тестостерона. И чем он больше – тем интенсивнее и сильнее запах. «Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона. С эволюционной точки зрения для женщин может быть выгодно обнаруживать одиноких мужчин, так как у них будет больше ресурсов и времени для женщин», - объяснили психологи.

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