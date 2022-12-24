Бытовая телепатия: считывать мысли человека можно по его ногам

Эксперт поделилось методикой определения человеческого характера по расположение ног.

Идентификация характера человека по его позе – известное развлечение среди светских тусовок и предмет обсуждения на всевозможных психологических практиках.

Именно нижняя часть тела способна точнее всего раскрыть вам мысли и настроение собеседника.

Это происходит по вполне объективной причине: ноги всего более удалены от головы, то есть мозга.

Соответственно от центра принятия решений они находятся на значительном расстоянии, поэтому и контролировать их постоянно человеку просто не под силу.

Увидите скрещенные ноги в транспорте или ресторане – не сомневайтесь: перед вами закрытая личность.

Поза "нога на ногу", вопреки устоявшимся убеждениям, отнюдь не всегда однозначна. Девушка, скорее всего, склонна принять такое положение тела в бессознательной попытке легкого флирта.

А вот мужчина, вальяжно закинувший одну ногу на другую, чаще всего, действительно, стремится уйти от разговора (или ответственности).

Если при этом одна нога, слегка покачиваясь, ударяется от другую – этот мужчина ещё и врёт.

И тем не менее, по словам специалистов, стопроцентной закономерности между позой человека и его внутренним миром нет.

Дома человек может сидеть, по-барски откинувшись на спинку дивана, а войдя в кабинет к статусному начальнику, стеснительно примостится на самый краешек стула, скрестив руки на груди.

Сделает он это, скорее всего инстинктивно.

А вот его начальник, широко расставив ноги и облокотившись на стол, вполне осознанно будет проявлять при этом свою доминантность.