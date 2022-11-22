Напуганная жительница Австралии обнаружила у девятимесячной дочери менструацию

Жительница Сиднея рассказала о случае с девятимесячной дочерью, который шокировал общественность. Мать обнаружила у ребенка менструацию и обратилась за помощью к врачам. Об этом сообщает The Mirror.

Выяснилось, что у ребенка редкое отклонение – преждевременное половое созревание. Это случилось, когда она еще не умела ходить и говорить. Сара Реган рассказала, что однажды заметила кровь на подгузнике дочери. Она испугалась, что у малышки почечная инфекция и проконсультировалась с доктором. Специалисты обследовали маленькую Берди и сделали вывод, что ее кости опережают развитие на полтора года, а кровотечение говорит о первой менструации!

Сейчас девочке три года. Ее мать говорит, что не знает о других признаках менструации, вроде изменения настроения и болей. Она также отмечает, что у ее наследницы нет волос на лобке и не растет грудь. Такое обычно встречается у детей с подобным диагнозом.

Женщина говорит, что сложнее всего ей было сообщить о заболевании ребенка сотрудницам детского сада. Ведь они могли очень испугаться, когда обнаружат на кровати Берди кровь.

«Мне не нравится, что все время приходится кому-то это объяснять. Когда она пойдет в начальную школу, мне придется объяснять учителям, но людям важно знать об этом», – жалуется Сара.

У матери есть еще один страх: она боится, что ее дочь забеременеет! Женщина рассказала, что наткнулась на статью о пятилетней девочке, пережившей насилие и родившей ребенка.

«Берди побила рекорд самого раннего возраста, в котором человек может иметь ребенка. Но это ужасно. Страшно думать об этом», – сказала Реган.

Австралийка вынуждена каждые полгода водить дочь к докторам. Она переживает, что из-за преждевременного созревания наследнице, возможно, придется делать инъекции гормонов, чтобы замедлить развитие.

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