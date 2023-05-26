Надевают слишком рано или поздно: 8 частых ошибок при использовании презервативов

Существует несколько распространенных ошибок при использовании презервативов. Их перечислил американский специалист по мужскому здоровью Пол Тьюрек.

По словам эксперта, есть 8 наиболее распространенных ошибок. Так, большое количество мужчин надевает защиту наизнанку. В этом нет ничего страшного, если презерватив не содержит вещество для подавления активности сперматозоидов. В другом случае, если оно окажется не внутри, а на внешней стороне, эффективность снизится.

Вторая ошибка состоит в том, что мужчины зачастую надевают презерватив рано. Надетый до эрекции презерватив будет неправильно распределен по половому органу, а отвердевание пениса может и вовсе не произойти в таком случае.

Поздно надетый презерватив, то есть непосредственно перед проникновением во влагалище, потенциально несет риск инфицирования и беременности, поскольку выделения из полового органа содержат сперматозоиды.

Специалист также советует снимать презерватив сразу после секса. Если этого не сделать, то возникает раздражение на коже. Эякулят может попасть в уретру, смешаться с выделениями при следующем половом акте и тем самым повысить риск беременности еще во время предварительных ласк.

Пятая ошибка – покупка защиты неподходящего размера. Слишком большой презерватив свалится, протечет или перекрутится, а слишком маленький порвется.

Специалист советует ни в коем случае не надевать два презерватива. Вопреки мнению, что так более надежно, двойная защита приведет к сжатию пениса и потере чувствительности. В результате трения они могут порваться, что приведет к вытеканию спермы.

Седьмая ошибка – использование просроченных презервативов. Истекший срок годности указывает на то, что изделие могло высохнуть и порваться.

Повторное использование презерватива недопустимо, считает специалист. В нем могут остаться микробы. Даже если вымыть изделие с мылом и подождать пять дней, сперматозоиды останутся в живых, добавил эксперт.

Тьюрек напомнил, что презерватив может разорваться до применения, например, от ногтей или прикосновения чего-то острого. Также риск разрыва возникает, если у партнерши сухое влагалище. Эксперт советует проверять, не разорвался ли презерватив, если произошел щелчок или изменились ощущения.

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