Над врачами, работающими с COVID-19, нависла «зомби-угроза»

В 2022 год принес много испытаний человечеству. Уже совсем скоро он подойдет к своему завершению, однако напоследок он решил оставить «вишенку на торте». Исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто выяснил, что COVID-19 может распространяться даже после смерти носителя. Это своего рода «зомби-вирус» из голливудских фильмов про апокалипсис. Однако стоит разобраться, действительно ли есть подобная угроза и верна ли теория азиатских ученых?

По словам экспертов, COVID-19 можно заразиться еще в течение 17-ти дней после смерти человека. И тут логично, что в зоне риска находятся люди, контактирующие с телами инфицированных: врачи, патологоанатомы и судмедэксперты. Но врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок решил оспорить заявление японских исследователей. По его словам, «зомби-угрозы» бояться не стоит, так как все сотрудники здравоохранения работают в специальной защите, которая предусматривает любые риски заражения. «Они соблюдают определенные правила и не работают голыми руками», - заявил Болибок.

Также иммунолог напомнил, что в целом сохранение вируса в теле человека даже после смерти – это не новость. Он рассказал, что есть целый ряд инфекций, которые продолжают жить в трупах в течение продолжительного времени. В пример он привел сибирскую язву. По его словам, раньше запрещалось близко подходить даже к захоронениям инфицированных, так как был высокий риск заражения.

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