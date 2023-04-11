Начинаются «женские» процессы в организме: у мужчин от алкоголя растет грудь

Некоторые мужчины забывают о фигуре, отдавая предпочтение алкогольным напиткам. При регулярном употреблении спиртного в мужском организме начинаются «женские» процессы, например, растет грудь.

О развитии данного нарушения рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам специалиста, у мужчин, злоупотребляющих спиртным, повышается активность такого фермента, как ароматаза.

Он отвечает за конвертацию полового гормона тестостерона в эстрадиол. Эстрадиол, в свою очередь, ответственен за развитие «женских» процессов в мужском организме. Так, у представителей сильного пола начинает увеличиваться грудь, которая все больше будет походить на женскую.

Это не просто неэстетично, но еще и опасно. Из-за распухания предстательной железы в груди и роста жировой ткани возможно формирование злокачественных новообразований.

Павлова отметила, что спиртное – токсичный продукт, а безопасных доз алкоголя не существует. Приемлемыми считаются 45 мл крепкого алкоголя, 330 мл пива и 150 мл вина. Для женщин эта норма на 30% меньше.

Ранее мы писали о раке груди у мужчин. Он встречается в 100 раз реже, чем у женщин, но смертность у мужчин от этого вида онкологии вдвое выше.