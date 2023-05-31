На упаковке не будет текста на казахском языке: названы способы определить презерватив-подделку

Существует несколько признаков, по которым можно отличить фальшивый презерватив от оригинального. Эти особенности назвали специалисты.

По их словам, чаще всего подделывают продукцию известных производителей. Обычно фальшивые кондомы выпускают в Китае, на Тайване и в Индии.

Эксперты советуют ориентироваться на цену: если маленькая пачка известных презервативов стоит менее 80-100 рублей, то скорее всего это не оригинальная продукция.

У подделки есть внешние отличительные признаки. Например, на упаковке могут быть опечатки в названии. Иногда в инструкции или на пачке отсутствует текст на казахском языке: производители подделок не любят его из-за сложности. На подделке не будет знаков CE, ISO и ГОСТ.

Смазка у поддельных презервативов отличается липкостью, она может содержать твердые вкрапления. Само изделие имеет неровную текстуру и шов.

Наличие шва говорит о том, что презерватив лопнет или при натягивании, или при использовании.

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