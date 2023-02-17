Мясо каждый день и активность по ночам: онкологи назвали 4 привычки, ведущие к раку
Американские онкологи назвали четыре привычки, ведущие к раку.
Фото: Freepik.com
Американские онкологи выявили взаимосвязь между четырьмя привычками и появлением рака. Губительными оказались самые обычные и повседневные действия.
Как установили специалисты, рак пищевода и слизистой полости рта возможен, если употреблять еду и напитки горячими. Опасны для здоровья чай и кушанья, температура которых выше 60 градусов.
Вторая плохая привычка – кофе по утрам. Как показал анализ 1,2 миллиона человек, риск развития рака легких при употреблении двух и более чашек кофе в день повышается на 41%. Ученые отмечают, что этому способствуют канцерогены, которые образуются при прожарке кофейных зерен и накапливаются в организме.
В-третьих, привычка есть мясо каждый день увеличивает риск смерти на 43%. Эта цифра учитывает смертность от онкологии из-за употребления мясных продуктов. Считается, что организму вредит нитрат натрия, содержащийся в мясе. Поэтому с таким рационом есть шанс получить рак ЖКТ.
Четвертая привычка, ведущая к раку, - это активность по ночам и недосыпы. В таком случае опухолевые процессы начинаются из-за недостаточной выработки мелатонина. Его нехватка, в частности, приводит к раку груди.
Ранее мы писали, что производители самого популярного лекарства в мире знали о риске развития от него рака.