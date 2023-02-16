Производители самого популярного лекарства в мире знали, что оно может провоцировать рак

В Соединенных Штатах начинается рассмотрение 70 тысяч исков пациентов, попавших под наблюдение онкологов после приема препарата «Зантак».

Британская компания позиционировала лекарство, помогающее при язве и изжоге.

В конце прошлого века «Зантак» и его производное «Ранитидин» стали самыми продаваемыми рецептурными лекарственными препаратами в мире.

Директор компании получил из рук королевы Елизаветы орден и звание рыцаря.

Однако сейчас выясняются далеко не рыцарские поступки руководства компании. Специальная комиссия обнаружила документы начала 80-х, в которых ученые медики внутри самой Glaxo информируют о потенциальной опасности препарата.

Дело в том, что в составе «Зантака» есть N-нитрозодиметиламин, два миллиграмма которого пусть в чистом виде, способны убить взрослого человека в течение нескольких дней.

Именно это токсичное вещество предположительно провоцирует онкологию у пользователей средства от изжоги.

Представители Glaxo категорически отвергают обвинения, ссылаясь на 13 специальных исследований в течение трех последних лет.

Эти исследования так и не доказали прямую связь онкологии с средством от изжоги.

Тем не менее, в 2019 году «Зантак» и «Ранитидин» были изъяты из продаж во всем мире, включая Россию.