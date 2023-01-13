Мы неправильно надеваем: продавец показала, как нужно застегивать бюстгальтер

Продавец из бутика нижнего белья рассказала, как правильно надевать бюстгальтер, а также продемонстрировала неверные способы обращения с ним.

Чтобы не испортить изделие, нужно вдеть руки в лямки и закрепить застежки.

Метод, которым часто пользуются женщины, оказался неправильным. Нельзя перекручивать пояс – в таком случае изделие растянется.

Продавец также не советует надевать уже застегнутое белье. Делать это через голову или ноги неправильно.

Женщины по-разному отнеслись к рекомендациям британки. Некоторые пожаловались, что им недостаточно растяжки для застегивания бюстгальтера на спине. Кто-то подтвердил, что описанный вариант, действительно, самый верный.

Ранее назывались пять способов, которые помогают определить, подходит ли вам бюстгальтер.