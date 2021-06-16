Пять простых способов определить, подходит ли вам бюстгальтер

Об этом рассказала бывшая сотрудница известного бренда нижнего белья Мэдисон Энн. На видео девушки в сети TikTok обратили внимание в издании Daily Star. По ее мнению, женщины часто покупают бюстгальтеры, которые слишком малы.

При выборе белья обращайте внимание на лямки, они не должны впиваться и оставлять следы на коже. Если же вы чувствуете боль и дискомфорт, это говорит о том, что бра вам не подходит.