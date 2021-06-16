Пять простых способов определить, подходит ли вам бюстгальтер
Об этом рассказала бывшая сотрудница известного бренда нижнего белья Мэдисон Энн. На видео девушки в сети TikTok обратили внимание в издании Daily Star. По ее мнению, женщины часто покупают бюстгальтеры, которые слишком малы.
При выборе белья обращайте внимание на лямки, они не должны впиваться и оставлять следы на коже. Если же вы чувствуете боль и дискомфорт, это говорит о том, что бра вам не подходит.
@madisonanneh
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«Если бюстгальтер правильно подобран, возможно просунуть палец между ним и кожей в обхвате или отодвинуть его на несколько сантиметров. При этом не должно быть никаких красных отметин на коже. Вы поймете, что бюстгальтер мал, когда не сможете этого сделать и если он впивается и оставляет следы», — сообщает Мэдисон.
Также особенное внимание стоит уделять подбору чашечки, иначе можно столкнуться с «выпадающей» или так называемой «четвертой» грудью, когда бюстгальтер будет сильно врезаться. Центральная часть белья должна касаться кожи. Кроме того, нижнее белье должно удерживать весь объем груди, так как бюстгальтер с небольшим размером чашки заставит грудь «пролиться в подмышки».
Фото: freepik.com
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