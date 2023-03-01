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ЗДОРОВЬЕ
03:00, 01 марта 2023
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Что случится, если мужчина несколько месяцев или лет не будет заниматься сексом

Стало известно об отсутствии негативных последствий для мужчин при долгом отсутствии секса.

Что случится, если мужчина несколько месяцев или лет не будет заниматься сексом

Фото: Freepik

Дан ответ на вопрос, что случится, если мужчина долго воздерживается от секса. Бытует мнение, что это очень вредно.

Выяснилось, что при отсутствии секса в течение нескольких месяцев или лет негативных побочных эффектов не будет.

Также стало известно, бывает ли у мужчины спермотоксикоз – избыток спермы. Выделяемое мужскими половыми органами вещество реабсорбируется в теле или «выплескивается» во время сна.

Может ли сперма кончиться? Утверждается, что такого не произойдет. За день в мужском организме вырабатывается несколько миллионов сперматозоидов – такое количество невозможно выплеснуть.

При эякуляции несколько раз в день количество выделяемый жидкости становится меньше. При этом на пополнение запасов спермы мужчине нужно около 2 дней.

Ранее уролог назвал модель трусов, которая может повлиять на репродуктивную функцию мужчины.

Источник фото:Freepik
Источник:Сибкрай.ru
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секс
здоровье
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