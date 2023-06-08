Мужчины любят пьющих женщин — мнение психолога

Психолог Андрей Зберовский объяснил, что чаще всего мы любим людей именно за их недостатки, поэтому обычно мужчин привлекают пьющие женщины — утверждает врач.

Об этом сообщает Пятый канал.

Как заявляет психолог, алкоголь расслабляет и позволяет женщине вести себя более раскрепощенно, что создает наиболее доступную интимную обстановку.

Зберовский также добавил: «Только пьющие мужчины, двигающиеся в сторону алкоголизма, стараются выбирать женщину, разделяющую их пристрастия, которые не ругают, не критикуют, составляют компанию».

При этом психолог добавил, что к дамам подшофе тянутся только пьющие мужчины, ведь только так они могут оказаться «на одной волне» и избежать ненужных конфликтов.

Также психолог утверждает, что к таким мужчинам чаще относятся наиболее финансово стабильные люди, снимающие вместе с понимающей женой стресс после тяжелого трудового дня бокалом вина. Менее успешные люди, как правило, выбирают себе непьющих, более ответственных жен, чтобы те могли отвечать за дела семьи.

Согласно мониторингу, проведенному за 1990-2016 годы, было выяснено, в каких странах живут самые пьющие женщины. В топе оказались Украина, Дания, Польша, Германия и Норвегия.

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