Мужчины или женщины: кто чаще всего страдает от геморроя и из-за чего возникает болезнь

Врач-колопроктолог Анастасия Травникова утверждает, что по статистике мужчины в 2-3 раза чаще болеют геморроем, чем женщины. По словам эксперта, существует несколько объяснений этому явлению. О них медик рассказала в беседе с изданием Газета.Ru.

Всего выделяются две основные версии, почему чаще всего пациенты с неприятным заболеванием именно мужского пола. Первая заключается в том, что женские сосуды более эластичны. А вторая - представительницы прекрасного пола меньше подвержены вредным привычкам.

Зачастую причина возникновения геморроя – это неправильный образ жизни, в котором много вредных привычек и мало активности. Именно поэтому, чтобы предотвратить появление недуга, необходимо полностью пересмотреть питание, да и в принципе свои взгляды – заняться спортом, сесть на диету, в которую будет входить больше растительной клетчатки, а также употреблять дневную норму жидкости.

Но и злоупотреблять активностями тоже не стоит. По словам врача, чрезмерные физические нагрузки способствуют перенапряжению низа живота. Поэтому лучше отдать предпочтение пилатесу, бегу, плаванию и аэробике. Также, чтобы никогда не встречаться с геморроем, необходимо избегать сидячего образа жизни.

«В перерывах между работой обязательно вставать, делать разминку или специальную гимнастику», - отметила врач Анастасия Травникова.

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