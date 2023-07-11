Мужчинам нужно долго, а женщине больно: как заниматься сексом в период климакса

Женщинам дали совет, как заниматься сексом в период климакса. Рекомендациями поделился сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

В среднем менопауза начинается в 49-51 год, с ней приходят проблемы в сексуальной жизни. По словам Гулько, может потребоваться более длительная прелюдия перед сексом.

Специалист указал, что «с возрастом мужчине для достижения оргазма часто требуется более длительный половой контакт». Однако в этом случае можно травмировать слизистую влагалища.

Поэтому стоит «сменить акцент с проникающего секса на обоюдные ласки и мастурбации», говорит Гулько. Помогут секс-игрушки, оральные ласки, усиление «эмоционального компонента» через открытость с партнером.

В случае, если интерес к сексу пропал, следует заниматься им чаще. Рекомендуется делать упражнения Кегеля.

Гулько напомнил о важности использования лубрикантов. В климакс естественной смазки будет недостаточно, поэтому можно выбрать искусственную. На рынке есть лубриканты трех видов – на масляной, водной и силиконовой основе.

Гулько призывает не бояться климакса: некоторые женщины наоборот переживают в это период обратную ситуацию – улучшение сексуальной жизни, пишет Газета.Ru. В научной литературе описан случай, когда женщина только с наступлением климакса испытала оргазм.

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