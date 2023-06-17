Мужчинам назвали пять симптомов, которые являются предвестниками рака или инсульта

Ученые выявили пять симптомов, которые игнорируют мужчины, но именно эти признаки являются предвестниками рака или инсульта. Первый из них – эректильная дисфункция.

Как выяснили американские ученые, с высокой вероятностью при наличии этого симптома в ближайшие 10 лет у мужчины случится сердечный приступ или инсульт.

Второй опасный признак – затрудненное дыхание. Это указывает на возможное развитие рака пищевода и требует лечения.

Третий симптом – изменения в испражнениях, в частности, появление крови в кале, диарея или запор. Все это предупреждает о раке толстой кишки.

Четвертый признак – изменение родинок. В таком случае повышается риск появления рака кожи. Кстати, мужчины страдают от него гораздо чаще женщин, поскольку избегают использования солнцезащитных средств.

Завершают список опасных симптомов проблемы с мочеиспусканием и пожелтение мочи, а также белков глаз. В первом случае речь идет о симптоме рака предстательной железы, а во втором – рака поджелудочной.

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