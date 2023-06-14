Гнойные выделения, искривление и другие проблемы с мужским половым органом, которые нельзя игнорировать

Заболевания наружных половых органов у мужчин, а именно полового члена, довольно часто встречаются в практике врача уролога-андролога. И если затягивать с визитом к специалисту, это часто приводит к непоправимым последствиям. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с изданием «Страсти» отметил, что проблем с пенисом бывает большое количество, но из самых распространенных можно выделить пять.

1. Искривление – указывает на болезнь Пейрони. Недуг характеризуется образованием фиброзных поражений или бляшек в белочной оболочке, которые могут приводить к деформации органа во время эрекции. Также у пациентов наблюдается эректильная дисфункция, болезненность и укорочение пениса.

2. Баланит или баланопостит – инфекционно-воспалительные заболевания кожи и головки полового органа. Проблема встречается у мужчин любого возраста и сопровождается болью, затрудненным мочеиспусканием, отеком и появлением эрозий или трещин.

3. Фимоз – невозможность открытия/обнажения головки или парафимоз – невозможность закрытия головки полового члена.

4. Короткая уздечка. Данная патология значительно усложняет половую жизнь мужчины, так как во время секса могут происходить надрывы. А при отсутствии лечения это может привести к тому, что уздечка превратится в болезненный рубцовый тяж.