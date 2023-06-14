Гнойные выделения, искривление и другие проблемы с мужским половым органом, которые нельзя игнорировать
Уролог Белопольский назвал 5 проблем с половым органом, которые нельзя игнорировать.
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Заболевания наружных половых органов у мужчин, а именно полового члена, довольно часто встречаются в практике врача уролога-андролога. И если затягивать с визитом к специалисту, это часто приводит к непоправимым последствиям. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с изданием «Страсти» отметил, что проблем с пенисом бывает большое количество, но из самых распространенных можно выделить пять.
1. Искривление – указывает на болезнь Пейрони. Недуг характеризуется образованием фиброзных поражений или бляшек в белочной оболочке, которые могут приводить к деформации органа во время эрекции. Также у пациентов наблюдается эректильная дисфункция, болезненность и укорочение пениса.
2. Баланит или баланопостит – инфекционно-воспалительные заболевания кожи и головки полового органа. Проблема встречается у мужчин любого возраста и сопровождается болью, затрудненным мочеиспусканием, отеком и появлением эрозий или трещин.
3. Фимоз – невозможность открытия/обнажения головки или парафимоз – невозможность закрытия головки полового члена.
4. Короткая уздечка. Данная патология значительно усложняет половую жизнь мужчины, так как во время секса могут происходить надрывы. А при отсутствии лечения это может привести к тому, что уздечка превратится в болезненный рубцовый тяж.
5. Различные выделения гнойного характера из уретры. Они могут указывать на уретрит, инфекции мочевыводящих путей или ИППП.
Это далеко неполный список заболеваний полового члена, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Рекомендуется как можно скорее обратиться за консультацией к специалисту. Как правило, это помогает быстро и эффективно устранить проблему.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как отметил эксперт, на приеме специалист проводит осмотр наружных половых органов, назначает и проводит исследования с помощью современных методов лабораторной диагностики, а также инструментальные и другие обследования. При игнорировании же симптомов заболевания, самолечении и позднем обращении к врачу пациенты часто сталкиваются с осложнениями и более длительным сложным лечением. Иногда запущенные случаи уже невозможно вылечить консервативными методами и приходится прибегать к оперативному вмешательству.
Поэтому, если появились непонятные образования на теле полового члена: покраснения кожи, болезненные ощущения, в том числе во время эрекции, искривление во время эрекции и любые другие нарушение эректильной функции – это весомый повод оперативно обратиться к врачу.