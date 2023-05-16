Мужчина поднял половым органом 113 кг и стал рекордсменом

В Книге рекордов Гиннеса зафиксированы несколько достижений, связанных с мужским половым органом. О самом сильном пенисе и его обладателе написало издание «Росбалт»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Мо Ка Ван из Гонконга поднял своим пенисом 113 кг – с тех пор рекорд не побит. Результат был зафиксирован в 1995 году.

Мо Ка Ван объяснял, что сделал это с помощью древних даосских упражнений.

Еще один рекорд связан с размерами пениса – обладателем самого большого полового органа считается актер Джон Кардели Фалкон. Габариты его достоинства составляют 34 см в эрегированном состоянии. Это самый длинный мужской половой орган в мире.

Ранее мы писали о другом рекорде. Он касался выброса спермы в длину и высоту.