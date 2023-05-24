03:00, 24 мая 2023
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Можно надеть дважды: женщинам рассказали об оптимальной частоте стирки бюстгальтера
Фото: Freepik
Женский бюстгальтер требуется стирать после двух носок, затем обязательно нужно удалить с него загрязнения.
Данный предмет гардероба постоянно тесно контактирует с кожей. По этой причине нужно постоянно держать его в чистоте.
Женщинам советуют приобрести три или четыре удобные модели нижнего белья, чтобы не остаться без чистого бра.
Для сохранения вида и формы бюстгальтеров лучше использовать ручную стирку. Важно уделять внимание температуре: она не должна быть ни холодной, ни горячей. В первом случае белье не получится очистить должным образом, во втором можно повредить ткань и руки.
При стирке в машинке рекомендуется использовать мешки для бра.
Ранее брафиттер рассказала, какое количество бюстгальтеров нужно одной женщине.