Может привести даже к смерти: почему воздерживаться от мастурбации опасно

Психологи из Лондонского университета Саут-Бэнк провели исследование, которым собирались выявить последствия долгого отказа от мастурбации. В эксперименте приняли участие 417 мужчин, взаимодействующих с сообществами, которые настаивают на воздержании. В итоге выяснилось, что большинству это принесло только вред для физического и психологического здоровья.

Отметим, что группы людей, которые продвигают идеи воздержания, говорят о том, что их соображения способны привести тело в тонус, «перезагрузиться», справиться в эректильной дисфункцией и различными расстройствами. Однако ученым удалось установить совсем иное. Так, мужчины, которые во время отказа «срывались» чаще всего испытывали серьезные проблемы после этого. 29 процентов опрошенных хотели совершить самоубийство, а 12 процентов говорили о «чрезвычайной» тяге к смерти. Также большинство из-за контакта с этими сообществами по воздержанию отмечали симптомы депрессии и проблемы с эрекцией.

Результаты исследования показали, что отказ от мастурбации лишь негативно сказывается на тех, кто таким образом хотел «перезагрузиться». Психологи рекомендуют при наблюдении проблем в сексе и чрезмерном просмотре порнографии лучше обращаться за помощью к специалистам, чтобы разобраться с психологическими аспектами.

Ранее сексолог специально для «Страсти» рассказала, почему секс не является помощью при стрессовых ситуациях. По мнению специалиста, интимная близость при тревожных расстройствах может не только не помочь, но и усугубить состояние. Эксперт перечислил несколько аспектов, которые помогут понять, что секс в той или иной ситуации – это плохая идея.