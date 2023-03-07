Стресс и секс: почему интимная близость несовместима с тревожным состоянием

Накричали друг на друга, поругались, а затем занялись страстным сексом – знакомый и такой излюбленный сюжет во многих любовных романах и мелодрамах. Вот только в реальной жизни интимная близость при сильных негативных эмоциях может не только не помочь, но и навредить. Психолог, сексолог и телесный терапевт Ярославна Самсонова объяснила, почему секс как способ борьбы со стрессом – это лишь миф.

Стресс и тревога – разные вещи. Но секс в обоих случаях неуместен

Две основные функции секса: репродуктивная (продолжение рода), и гедонистическая (получение удовольствия, радости, наслаждения). При этом в процессе в организме человека вырабатываются так называемые гормоны радости, которые благоприятно влияют на наше психоэмоциональное состояние. Так можно было бы очень легко объяснить, как секс способен бороться с тревогой. Но тут не всё так просто.