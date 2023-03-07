Стресс и секс: почему интимная близость несовместима с тревожным состоянием
Сексолог Ярославна Самсонова рассказала, почему секс и тревога несовместимы .
Фото: Freepik
Накричали друг на друга, поругались, а затем занялись страстным сексом – знакомый и такой излюбленный сюжет во многих любовных романах и мелодрамах. Вот только в реальной жизни интимная близость при сильных негативных эмоциях может не только не помочь, но и навредить. Психолог, сексолог и телесный терапевт Ярославна Самсонова объяснила, почему секс как способ борьбы со стрессом – это лишь миф.
Стресс и тревога – разные вещи. Но секс в обоих случаях неуместен
Две основные функции секса: репродуктивная (продолжение рода), и гедонистическая (получение удовольствия, радости, наслаждения). При этом в процессе в организме человека вырабатываются так называемые гормоны радости, которые благоприятно влияют на наше психоэмоциональное состояние. Так можно было бы очень легко объяснить, как секс способен бороться с тревогой. Но тут не всё так просто.
Исследования показали, что в большинстве случаев секс во время тревоги неуместен или невозможен: женщины, как и мужчины, в таком состоянии просто не хотят интимной близости. Ярославна Самсонова подчеркнула, что стоит различать понятия эустресса, дистресса и тревожных состояний. Ведь о первом вообще обычно не говорят. Второе характеризуется горем, страданием, сильным недомоганием и даже истощением. В то время как третье в лучшем случае характеризуется беспокойством, мышечным напряжением и тошнотой. В таких состояниях секс – не лучшее решение.
«Вспомните себя в стрессовой ситуации или когда вы испытывали чувство тревоги: увольнение с работы, болезнь ребёнка, ссоры с близкими, может, вы когда-либо были свидетелем ограбления или сцен насилия, несчастных случаев. Отсюда у меня появляется разумный вопрос: как в таком состоянии можно заниматься сексом?»
Ярославна Самсонова
Психолог, сексолог, телесный терапевт, сооснователь закрытого женского клуба «Искусство быть женщиной», основатель курса по укреплению женского здоровья и повышению сексуальной грамотности Auana.
Тревога и стресс могут привести к проблемам с эрекцией, вагинизму и снижению либидо
Стресс и тревога также могут быть источниками более серьёзных проблем в сексе. Нередко из-за них мужчины сталкиваются со СТОСН – синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи. Он проявляется в виде страха потерпеть неудачу во время близости и приводит к нарушению эрекции.
Женщины же из-за сильной тревоги могут столкнуться с вагинизмом – состоянием, при котором затруднено или невозможно вагинальное проникновение. В обоих случаях секс – точно не способ справиться с проблемами. Нужно проработать психологические аспекты и только потом отправляться с партнером в спальню.
А может, все-таки заняться сексом?
Бытует мнение, что существует небольшой процент людей, у которых поднимается сексуальное желание во время стресса. С точки зрения физиологии секс действительно может быть отличным способом снять напряжение и «разрядиться»: как физическая активность, например, как возможность установить более глубокую связь между партнёрами и испытывать чувство безопасности. Однако возможно это только благодаря оргазму, во время которого вырабатываются гормоны любви и радости. Но доходят до него далеко не все женщины, как и мужчины, особенно в стрессе или тревожных состояниях. А без так называемой кульминации секс только добавит напряжения и тревоги.
Секс и тревога – два несовместимых между собой понятия. Тревога очень сильно влияет на нашу интимную жизнь и зачастую делает её невозможной. Но не стоит переживать, если после перенесенного стресса или тревоги вы испытываете сексуальное желание. Стоит обратить внимание на тревожные звоночки в том случае, когда стрессовые ситуации становятся единственными механизмами, запускающими сексуальное желание и возбуждение
Ярославна Самсонова
Психолог, сексолог, телесный терапевт, сооснователь закрытого женского клуба «Искусство быть женщиной», основатель курса по укреплению женского здоровья и повышению сексуальной грамотности Auana