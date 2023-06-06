15 сантиметров – не приговор: врач-уролог назвал реальные методы увеличения полового органа
Врач-уролог Белопольский назвал три действенных способа увеличения полового органа.
Фото: Freepik
Согласно исследованиям отечественных и зарубежных хирургов-урологов, изменить размер полового члена без операции не представляется возможным. На сегодняшний день появилось довольно много рекламы, где рассказывают про различные «чудодейственные» крема, мази и другие средства, которые якобы могут помочь достичь желаемой длины. Но, к сожалению, на деле они оказываются бесполезны, правда, и сильного вреда не принесут. Их можно использовать для улучшения кровообращения полового органа и для улучшения эректильной функции, но только по назначению врача.
Однако увеличить пенис действительно можно. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал, какими методами мужчина, недовольный своим размером, может поправить ситуацию. Причем это касается и прибавления сантиметров, и их урезания. Второе, конечно, встречается в практике реже.
Чаще других для увеличения полового члена в размерах применяется фаллопротезирование. Оно выполняется и для устранения эректильной дисфункции. Суть: имплантация в орган специальных синтетических стержней - фаллопротезов.
Также удлинить пенис помогают пластические операции. Например, подрезание/пересечение подвешивающей связки - лигаментотомия.
Она проводится путем освобождения внутренней части ствола пениса, скрытой в подкожной жировой клетчатке, когда он находится в состоянии покоя. Процедура позволяет увеличить половой член до 6 сантиметров.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Есть не менее эффективный способ увеличения полового члена, который позволяет добавить до 4 сантиметров в окружности. Это уколы гиалуроновой кислоты. Но нужно понимать, что этот эффект временный и инъекции придется периодически повторять.
Все операции относительно безопасные и помогают достичь желаемого эффекта. Что касается побочки, то, она, конечно, может возникать. Причем ее на самом деле достаточно много, но тут все сугубо индивидуально.
Перед тем как выбрать метод увеличения размера полового члена, необходимо обратиться за консультацией к врачу урологу-андрологу. Специалист поможет выбрать подходящий вид оперативного вмешательства.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора