15 сантиметров – не приговор: врач-уролог назвал реальные методы увеличения полового органа

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных хирургов-урологов, изменить размер полового члена без операции не представляется возможным. На сегодняшний день появилось довольно много рекламы, где рассказывают про различные «чудодейственные» крема, мази и другие средства, которые якобы могут помочь достичь желаемой длины. Но, к сожалению, на деле они оказываются бесполезны, правда, и сильного вреда не принесут. Их можно использовать для улучшения кровообращения полового органа и для улучшения эректильной функции, но только по назначению врача.

Однако увеличить пенис действительно можно. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал, какими методами мужчина, недовольный своим размером, может поправить ситуацию. Причем это касается и прибавления сантиметров, и их урезания. Второе, конечно, встречается в практике реже.

Чаще других для увеличения полового члена в размерах применяется фаллопротезирование . Оно выполняется и для устранения эректильной дисфункции. Суть: имплантация в орган специальных синтетических стержней - фаллопротезов.