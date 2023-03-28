Меняются форма и цвет: что происходит с половым органом у мужчин по мере старения

По мере старения мужчины половой орган уменьшается в размере. Это не единственное изменение, которое с ним происходит. Британские урологи рассказали и о некоторых других фактах.

С годами половой орган уменьшается, потому что клетки лишаются доступа коллагена. Эластичность пениса, а также уровень тестостерона также снижаются.

Помимо уменьшения размера, мужской орган меняет форму. У пожилых он нередко искривляется. Если за все годы у мужчины были травмы, то в зависимости от их количества изменится форма.

Еще одно следствие старости – изменение цвета полового органа. Приток крови к пенису уменьшается, и он становится более бледным. На половом органе может появится крапчатость. То же самое бывает на руках у пожилых.

С возрастом пенис покрывается морщинами – это нормальное следствие старения. С годами становятся более заметны проблемы с эрекцией. Возбуждение связано с кровотоком, но за целую жизнь сосуды замусориваются, и приток крови нарушается.

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