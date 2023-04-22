Мастер рассказала, какие интимные стрижки просят делать российские мужчины

Некогда считавшаяся исключительно женской процедура интимной стрижки востребована и у мужчин. О том, какие рисунки они предпочитают, рассказала мастер интимных стрижек из Новосибирска.

По словам специалиста, мужчины часто не планируют интим-дизайн – сильный пол приходит полностью удалять волосы. Но в итоге мужчины решаются на стрижку, потому что не хотят видеть пах лысым.

Пожелания по стрижке бывают разными: иногда это полоски, сердечки и круги. Некоторые выбирают фигурный дизайн.

«Самые популярные из фигур — трапеция и треугольник», - сказала мастер сайту nsk.aif.ru. Самый необычный рисунок, который она делала, - это елочка с блестками.

Мастер заявила, что в последние годы интимные стрижки выходят из моды: мужчин они стали интересовать реже. Специалист объяснила это тем, что они не хотят терпеть боль. При этом полностью удалить волосы приходит все больше представителей сильного пола.

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