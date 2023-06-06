«Люди перестали пользоваться презервативами»: венерологи в России наблюдают печальную тенденцию

Венерологи в Свердловской области заявили, что люди стали чаще страдать от заболеваний, передающихся половым путем. Согласно статистике, в 2020 году интимные болезни будто бы свелись к минимуму, но на деле оказалось, что граждане просто не обращались ко врачам.

Один из врачей заявил, что существенный рост обращений был зафиксирован после карантина. «Мы зашивались», - признался медик изданию E1.RU на условиях анонимности.

Другой врач заявил, что кроме карантина, всплеск обычно случается после праздников: Нового года, 8 Марта, 23 февраля. При этом случаев сифилиса выявляется больше: его диагностика лучше.

Венеролог напомнил об обязательном использовании презервативов и желательном наличии одного полового партнера.

«Люди перестали пользоваться презервативами», - выразил мнение врач.

Он отметил, что нередко пациенты заражаются на корпоративах, и источник заражения невозможно выявить, поэтому «инфекции идут дальше».

Специалист напомнил, что «презерватив – самый надежный способ защиты, но почему-то люди им не пользуются». Он подчеркнул, что заражение возможно даже при оральном сексе. Так, половые инфекции могут стать причиной обостряющейся ангины.

Ранее мы писали, что появилось приложение, определяющее половые инфекции у мужчин по фотографии полового органа.