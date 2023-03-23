Либо всю жизнь с мазями: три медицинских показания для обрезания полового органа

Существуют несколько медицинских показаний для обрезания полового органа. Их привел врач-уролог Марк Гадзиян.

Помимо традиционного религиозного обрезания, есть вынужденное. Оно связано с определенными проблемами у мужчин.

Первая из них – это «хронический баланопостит, который рецидивирует». В данном случае инфекция живет под крайней плотью и приносит мужчине массу неудобств. Появляются зуд, покраснение и необходимость два-три раза в день производить гигиену полового органа.

«Либо всю жизнь ты живешь с мазями, либо ты делаешь обрезание и забываешь», - говорит медик.

Второе показание для обрезания – это фимоз или парафимоз.

Третья причина для этого – раннее семяизвержение. В данном случае обрезание часто помогает удлинить половой акт, но не всем.

Говоря о возрастных ограничениях для обрезания медик отметил, что их нет – можно делать операцию даже в сто лет.

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