Кто будет платить ипотеку: изменники о том, почему не уходят из дома

На форуме Reddit обсудили, почему изменники не расстаются со своими партнерами. В разделе AskReddit они пояснили, что их причины могут быть различными.

Об этом сообщает Lenta.Ru.

Многие пользователя форума ответили, что измена выступает способом проверить правильность сделанного выбора.

Также неверные продолжают жить со своими партнерами из нежелания терять стабильность — в основном, финансовую. Многие семейные пары, имеющие детей и ипотеку, просто боятся дальнейших разбирательств и не готовы к сверх тратам.

«Когда есть дети и ипотека, проще сказать, чем сделать и действительно уйти. Обычно стабильность ценят больше честности», — пишет одна из участниц обсуждения.

Среди других причин пользователи выделяли личностные качества партнера. Кто-то даже сравнил адюльтеры с вредными привычками, избавиться от которых порой сложно.

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