Психолог Павел Раков рассказал о правилах пяти «НЕ», чтобы избежать измены
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Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил – найти такого мужчину возможно. Но что делать с изменами? Ведь по статистике налево ходят более 50% представителей сильного пола. И это только те, кого опрашивали социологи и кто не соврал. В реальной жизни эта доля может приближаться к 70%.
Разумеется, женщины мечтают, чтобы слово «любовница» никогда не появилось в их лексиконе. Но как это сделать? Психолог, коуч Павел Раков рассказал нам о правилах пяти «НЕ», которыми должна пользоваться каждая женщина.
1. НЕ думайте, что он «не такой»
Предупреждён – значит, вооружён. То есть если вы боитесь измен, будьте к ним морально готовы. Не считайте, что ваш любимый человек «не такой». Пребывание в иллюзиях и розовых очках может разбиться о суровую реальность. И тогда придется гораздо дольше собирать свою душу по частям.
«Потому всегда держите в уме, что ваш мужчина может резко вильнуть налево. И тогда вы всегда сможете сделать верный выбор: либо смириться с изменой, либо уйти от предателя. Третьего не дано», - подчеркивает Раков.
2. НЕ превращайтесь в Отелло
Не пытайтесь перенять жуткую черту мавра из трагедии Шекспира. Отелло в юбке будет только вам мешать строить доверительные отношения. А ревность имеет свойство перерастать в тотальный контроль, который мужчины не терпят. Именно он толкает их в объятия любовницы.
В то же самое время поставьте чёткие границы, поняв, что для вас неприемлемо в отношениях. Жаркий флирт вашего партнёра с другими женщинами? Ночные переписки в мессенджерах с девушками? Обмен интимными фотографиями? Вы чётко должны говорить, что вас не устраивает. И если мужчина в итоге оставляет всё, как есть… Либо вы миритесь с таким положением дел, либо прекращаете отношения.
Павел Раков
психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»
3. НЕ пренебрегайте комплиментами
Всегда подчёркивайте положительные качества вашего партнёра. Зачастую мужчины называют главной причиной измены как раз отсутствие внимания и ласки. Когда жена забывает сказать мужу, какой он молодец, она рискует браком. Супруг через некоторое время обязательно найдёт ту, которая и приголубит, и сделает комплимент. «Помните, ваш любимый нуждается в поддержке точно так же, как и вы сами».
4. НЕ доверяйте непроверенным людям
Сколько раз бывало, что женщина в слезах рассказывала подруге о действиях супруга, а потом тому передавали слова жены, но уже в искажённом виде. Разумеется, мужчина сочтет это как минимум предательством. В общем, не выносите сор из избы. Если вам действительно необходима помощь, обратитесь к квалифицированным специалистам – психологам. Заодно они помогут разобраться, что и где пошло не так.
5. НЕ избегайте интима
Это самое короткое правило, которое в особой расшифровке не нуждается. Интимная жизнь пары очень важна! Если она отсутствует, то за удовольствием пойдут на сторону. И тем более не стоит манипулировать сексом при каждом конфликте.
«Не купил шубу? Нет постельных игрищ месяц! Не вынес мусор? Ну, ладно, не будет всего сутки. При таком раскладе мужчина справедливо полагает, что вы – манипулятор, а потому он имеет право сходить налево», - заключил Раков.
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