Психолог Павел Раков рассказал о правилах пяти «НЕ», чтобы избежать измены

Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил – найти такого мужчину возможно. Но что делать с изменами? Ведь по статистике налево ходят более 50% представителей сильного пола. И это только те, кого опрашивали социологи и кто не соврал. В реальной жизни эта доля может приближаться к 70%.

Разумеется, женщины мечтают, чтобы слово «любовница» никогда не появилось в их лексиконе. Но как это сделать? Психолог, коуч Павел Раков рассказал нам о правилах пяти «НЕ», которыми должна пользоваться каждая женщина.

1. НЕ думайте, что он «не такой»

Предупреждён – значит, вооружён. То есть если вы боитесь измен, будьте к ним морально готовы. Не считайте, что ваш любимый человек «не такой». Пребывание в иллюзиях и розовых очках может разбиться о суровую реальность. И тогда придется гораздо дольше собирать свою душу по частям.

«Потому всегда держите в уме, что ваш мужчина может резко вильнуть налево. И тогда вы всегда сможете сделать верный выбор: либо смириться с изменой, либо уйти от предателя. Третьего не дано», - подчеркивает Раков.

2. НЕ превращайтесь в Отелло

Не пытайтесь перенять жуткую черту мавра из трагедии Шекспира. Отелло в юбке будет только вам мешать строить доверительные отношения. А ревность имеет свойство перерастать в тотальный контроль, который мужчины не терпят. Именно он толкает их в объятия любовницы.