Красиво и вкусно: кому ученые предложили есть новогодние елки после праздников

Британские ученые из Университета Шеффилда придумали, как дать вторую жизнь рождественским елкам после праздников. По их утверждению, они могут стать источником химикатов при изготовлении корма для скота.

Ежегодно в Великобритании покупают от 6 до 8 миллионов живых елей, чтобы поставить их в своем доме в Рождество и Новый год. Но после них все украшения выбрасываются, а деревья оказываются на свалке. Это чревато не только тем, что происходит массовая вырубка деревьев, но и экологическими проблемами. В средней одна ель выделяет до 16 килограммов парниковых газов, а это в свою очередь приводит к потеплению климата.

Ученые отметили, что от рождественских деревьев может быть много пользы. Например, из иголок могут получиться отличные подсластители, краски, клеи, уксус и твердый побочный продукт – биоуголь. Также они могут служить сырьем в реакциях по улавливанию атмосферного углерода. При этом образуется муравьиная кислота, которая используется как консервант и антибактериальный агент при изготовлении корма для скота. Кроме того, ее можно применять в медицине и химической промышленности.

Ранее эксперт «Роскачества» забил тревогу – почти во всех марках мандаринов были обнаружены опасные вещества.