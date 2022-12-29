Мандариновый ужас-2023: пестициды обнаружены во всех протестированных торговых марках

Эксперт «Роскачества» бьют тревогу. Мандарины всех марок, поступивших в розничную сеть, содержат в своем составе пестициды. Больше всего химикатов в мандаринах бренда Global Village, меньше всего в «Клеменулес».

Специалисты тут же успокоили: допустимая безопасная концентрация не превышена, мандарины не представляют опасности для здоровья.

Однако предвидя наши непомерные мандариновые аппетиты, особенно в новогодние праздники, технологи посоветовали перед употреблением мыть заморские фрукты.

Как именно? Лучше всего в кастрюле с горячей водой, в которой растворена столовая ложка соды. Пестициды весьма чувствительны к щелочной среде. Впрочем, и мы тоже. Так что после процедуры мандарины стоит ополоснуть под проточной водой.

Можно обдать покупку крутым кипятком. Термообработка также губительная для пестицидов. Но тогда мандарины лучше съесть сразу.

Третий, пожалуй, самый простой способ: замочить мандарины в тазике с водой примерно на один час.

К сожалению, ни один из вышеперечисленных способов не повлияет на те пестициды, которые содержатся в мандариновой мякоти. Однако, по данным «Роскачества», наибольшее число неприятных химикатов замечено как раз на кожуре.