Косметолог рассказала об эмоциях на лице, которые приводят к морщинам и раннему старению

Врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог, специалист по коррекции фигуры Людмила Швецова рассказала, какие эмоции на лице способны визуально состарить человека. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Мимические мышцы — это тонкие пучки мышц, которые одним концом крепятся к костям черепа, а другим — в другую мышцу, кожу или к слизистым оболочкам.

«Когда мы проявляем эмоции, мышцы сокращаются и образуют на лице мимические морщины, а при расслаблении исчезают», — объяснила она.

Со временем мимические линии лица углубляются и формируют борозды и складки, которые не исчезают даже при расслаблении.

«Это связано с тем, что с возрастом замедляется процесс обновления клеток эпидермиса», – отметила доктор.

Она подчеркнула, что эмоции бывают разные — положительные, которые характеризуют человека как жизнерадостного и позитивного, и отрицательные, придающие лицу угрюмость.

«Например, горизонтальные морщины на лбу формируются в результате частого проявления таких эмоций, как злость или удивление», – говорит косметолог.

Она добавляет, что морщины в области межбровья образуются во время нахмуривания. Особенно это характерно для мужчин, потому что изначально мужское лицо более суровое.

А у веселых людей возле глаз появляются «гусиные лапки». Любая активная мимика на лице приводит к ранним морщинам.

«Но усугубляют проблему курение, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта, генетическая предрасположенность», – рассказала Швецова.

Также она обратила внимание на то, что риск появления мимических морщин повышается при недостатке сна, использовании неправильно подобранных уходовых средств, чрезмерном употреблении алкоголя и воздействии ультрафиолетового излучения.

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