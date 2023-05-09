Гладить должен свой: ученые выяснили, откуда у женщин гормон хорошего самочувствия

Окситоцин называют гормоном хорошего самочувствия. Он непосредственно связан с прикосновениями и социальными связями.

Научные исследования, проведенные в швейцарском университете Линчёпинг, доказали, что выработка окситоцина — гормона хорошего самочувствия, возникающего во время тактильного контакта — зависит от того, кто касается человека и в каком порядке это происходит.

Научный сотрудник университета по имени Индия Моррисон и ее коллеги изучили реакции 42 женщин, состоящих в постоянных отношениях с мужчинами.

Эксперимент заключался в том, что мужчины — постоянный партнер и незнакомый человек — гладили руки женщинам, а в это время у дам с помощью МРТ контролировалась активность головного мозга и бралась кровь на анализ.

Все исследование было разделено на две части. В одной группе сначала поглаживал женщину по руке муж или возлюбленный, а потом это делал чужой мужчина.

Обнаружилось, что при такой последовательности уровень окситоцина у женщины сначала возрастает, потом падает, потом, после прикосновения незнакомца, вновь начинает расти.

В другой группе последовательность была обратной. Начинал незнакомец, после него к делу подключался постоянный партнер. Измерения показали, что от касания чужого человека уровень окситоцина не повышался.

И лишь после того, как трогать начинал постоянный партнер, гормон вновь вырабатывается, правда, в гораздо меньшем количестве, — пишет издание Газета.Ru.