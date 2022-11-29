Когда лучше употреблять воду, чтобы не погубить здоровье: ответы врача

Про пользу воды говорят давно и всюду, однако единства в вопросе, когда лучше всего употреблять ее, до сих пор нет. Существующие мнения нередко противоречат друг другу.

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, употребление воды зависит от особенностей организма. «Если вы не насыщаетесь, то лучше выпить перед едой», - советует врач.

При наличии проблем с всасыванием и перевариванием рекомендуется не пить воду в ходе приема пищи.

Если же проблем со здоровьем нет, то и какие-либо ограничения отсутствуют. В таком случае работает правило: пейте, «когда хочется». Единственное, что соблюдать все же стоит, это норма жидкости. Для воды она составляет полтора-два литра в сутки.

Ранее врач рассказала, почему лучше не употреблять воду в положении стоя.