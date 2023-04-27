Клинический психолог пояснил, почему россияне начали выгуливать утюги

Недавно в Сети начали распространяться видеоролики, на которых люди в разных уголках России гуляют по улице, привязав к поводкам… утюги.

Разумеется, такое странное поведение на ряду с положительными эмоциями, вызвало у многих желание разобраться в новом тренде.

Помогла расставить всё по местам клинический психолог Инесса Моисеева. По её словам, рост числа людей «выгуливающих» утюги связан с набирающими популярность психологическими тренингами, в которых подобная практика позволяет лучше прочувствовать проблемы, а также справиться с ограничивающими факторами.

Многим это помогает раскрепоститься, избавиться от всевозможных комплексов, стать увереннее, — пояснила специалист.

«Выгуливая» утюг, человек словно «разглаживает» свои проблемы и начинает проще к ним относиться.

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