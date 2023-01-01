Хватит на 60 тысяч лет: аналитики посчитали, сколько часов россияне смотрели телевизор в 2022 году

Начался 2023 год, однако еще не все итоги были подведены за прошлые 365 дней. Аналитики онлайн-платформы Movix решили это исправить и посчитали, сколько всего часов россияне просмотрели телевизор за 2022 год. Результаты поражают, ведь исходя из них теперь можно не включать телепроекты и передачи как минимум 60 тысяч лет.

Оказалось, что граждане нашей страны все вместе потратили на просмотр телевизора 522 миллиона часов. Цифра увеличилась по сравнению в 2021 годом, тогда исследователи насчитали 280 миллионов часов.

Также были выявлены самые популярные каналы среди населения. В рейтинг вошли «Россия-1» (44 миллиона часов), Первый канал (41 миллион часов) и ТНТ (30 миллионов часов). У них самыми рейтинговыми оказались информационно-аналитические программы и общественно-политические ток-шоу — всего на них потратили 65,8 миллиона часов, что приравнивается к семи с половиной тысячам лет. На втором месте по просмотрам – развлекательные передачи. На них было затрачено 78 миллионов часов - 8,8 тысячи лет.

Отметим, что большинство россиян смотрят телевизор в новогодние праздники, параллельно доедая то, что осталось после грандиозной ночи. В том числе люди поедают закупленные заранее мандарины, которые у большинства ассоциируются с зимой. Однако эксперт предупреждает – есть те, кому этот фрукт противопоказан. А также была названа критическая доза мандаринов в день даже для здорового человека.