Хруст, треск и кровь в моче: с переломом полового органа может столкнуться каждый мужчина

С переломом мужского полового органа может столкнуться каждый мужчина. Это происходит во время чрезмерно энергичного секса или мастурбации, а также при переворачивании на эрегированный пенис, ударе по нему или падении на орган.

Понять, что у вас перелом, можно по следующим признакам. Будут слышны треск или хруст в момент перелома, быстро пропадет эрекция, появятся боль и отек, на органе образуются черные синяки. Иногда начинаются проблемы с мочеиспусканием и появляется кровь в моче.

В случае перелома можно навсегда лишиться эрекции или получить проблемы с мочеиспусканием. Поэтому в данном случае следует обратиться к специалисту: немедленно вызвать скорую или направиться в больницу самостоятельно.

Там проведут УЗИ или МРТ. Обследование определит область перелома. В некоторых случаях требуется операция. Если повреждения незначительны, то облегчить состояние помогут домашние методы.

Достаточно прикладывать к пенису что-нибудь холодное или принимать безрецептурные обезболивающие, пишет Лайфхакер. Но при этом не стоит заниматься самолечением.

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