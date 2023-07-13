Характерны для большинства мужчин: хронический простатит выдают три симптома

Большинство мужчин при обострении хронического простатита испытывают три симптома. Врач высшей категории, уролог Андрей Смерницкий назвал это «простатической «триадой»: она включает боль, дизурию и нарушение сексуальной функции.

Специалист рассказал изданию Life.ru, что боль может быть как слабой, так и заметно выраженной. Вот почему некоторые мужчины лечатся дома самостоятельно. Боль локализуется в мошонке, промежности с распространением в половой орган, бедро, крестец или прямую кишку.

При мочеиспускании возможно жжение. Некоторые испытывают зуд и чувство холода в промежности.

Последнее, на что жалуются мужчины, это снижение либидо и преждевременная эякуляция – то, что тяжело переносится мужчиной. Он начинает испытывать нарушение сна, ухудшается аппетит, наступает быстрая утомляемость.

Уролог отметил, что четверть пациентов не чувствует ничего – поэтому поздно обращается к врачу. Смерницкий напомнил, что самолечение при простатите недопустимо. Несвоевременное обращение к специалисту грозит образованием камней в простате, острой задержкой мочи, бесплодием и т.д.

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