«Как после укуса пчел»: кому нельзя есть соленые огурцы и почему

Многие очень любят соленые огурцы, но врачи предупреждают, что эта еда подходит не для всех. По словам специалиста, в некоторых случаях лучше заменить популярную закуску на другой продукт.

Врач-эндокринолог Арина Тертышная в разговоре с порталом «А теперь внимание!» рассказала, что соленые огурцы могут принести вред из-за большого количества соли и уксуса. Ведь все это притягивает лишнюю воду. Но можно найти альтернативу.

«А вот малосоленых огурцов можно спокойно съесть пару штучек», — говорит врач.

Если есть слишком много соленых огурцов, то можно заработать отеки. Из-за этого же нарушается баланс калия и натрия. Людям, имеющим проблемы с почками, стоит быть очень внимательными. Это же касается тех, у кого есть сердечные проблемы.

«Не стоит их есть и тем, кто следит за своим состоянием здоровья, кто не хочет быть отекшим, как после укусов пчел», — советует Арина.

Врач поспешила успокоить людей, которые не представляют свою жизнь без соленых огурцов. От одного огурчика ничего страшного не случится. Но лучше сделать выбор в пользу малосольных, так как они намного полезнее для микробиота человека. Еще лучше будет, если готовить закуску самостоятельно, а не покупать в магазине.

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