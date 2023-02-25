Для одних лекарство – для других ужасные последствия: кому нельзя есть лимоны

Диетолог Александра Лапина рассказала о людях, которым не следует принимать в пищу лимоны. Об этом сообщается на сайте ferra.ru.

По словам эксперта, отказаться от употребления лимона нужно людям с аллергией на цитрусовые и тем, у кого присутствуют заболевания почек или проблемы с ЖКТ.

Тем людям, у кого таких проблем нет, лимон может оказаться полезным продуктом. Он широко используется в качестве лекарства для лечения простуды и других небольших заболеваний. Также он может улучшить пищеварение, увеличить аппетит и снизить уровень холестерина в крови.

Специалист отмечает, что лимон помогает в борьбе со спазмами и предотвращает развитие раковых опухолей.

Ранее ученые рассказали о том, какой продукт за восемь недель образует в организме рак. Исследователи заявили, что обработанное нитритом мясо увеличивает риск развития колоректального рака. Они даже призывали к запрету такого продукта.

Их анализ показал, что мыши, которых кормили мясом с нитритом, имели большое количество опухолей. Нитриты и нитраты – ключевые консерванты, используемые в колбасных изделиях.