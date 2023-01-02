Как открыть три заветные дверцы в счастливую интимную жизнь
Три фактора полового влечения, отличающие человека от животного.
Женщина – биопсихосоциальное существо! – уверяет известный врач сексолог Евгений Кульгавчук.
Не пугайтесь, ничего страшного. За этим неудобоваримым словом кроются три маленькие дверцы в сладкую сексуальную жизнь.
Приоткроем их одну за другой.
Первая. Биологическая. Проще говоря, врожденная. Половая конституция у каждой женщины – своя, и тут уж ничего не поделаешь. Кому-то секс нужен как минимум раз в неделю, кому-то хватает и одного раза в месяц.
Поменять этот Основной закон невозможно. А вот сохранить (т.е. не уменьшить норму) можно. Для этого врач рекомендует уделять внимание физической форме, по возможности минимизировать болезни, заниматься спортом и т.п.
Вторая дверца. Психологическая. Для женщины в сексе психология куда важнее, чем для мужчины, а женский «язык любви» куда более сложен, чем мужской.
Повышать женское либидо способны, в том числе, и те факторы, которым сами мужчины не придают большого значения: чуткость, способность защитить (и не только от хулиганов, но и от свекрови или собственных детей).
Важное значение имеет психосексуальный комфорт: отсутствие ссор и конфликтов.
Женщины помнят о них дольше мужчин. Их тело – тоже.
Третья. Социальная. Статус избранника способен повлиять на его сексуальную привлекательность в глазах женщины.
Мечта о принце – не пустая прихоть. Возможно, этот инстинкт идет из далекого прошлого, когда от социального статуса мужчины зависело благополучие и даже само выживание его потомства.
Существует ли ключ от всех трех дверей?
Сексолог, конечно, рекомендует обращаться к профильным специалистам. Но по-нистоящему умная женщина и сама сумеет открыть для себя все прелести интимной жизни.