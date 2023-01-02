Как открыть три заветные дверцы в счастливую интимную жизнь

Женщина – биопсихосоциальное существо! – уверяет известный врач сексолог Евгений Кульгавчук.

Не пугайтесь, ничего страшного. За этим неудобоваримым словом кроются три маленькие дверцы в сладкую сексуальную жизнь.

Приоткроем их одну за другой.

Первая. Биологическая. Проще говоря, врожденная. Половая конституция у каждой женщины – своя, и тут уж ничего не поделаешь. Кому-то секс нужен как минимум раз в неделю, кому-то хватает и одного раза в месяц.

Поменять этот Основной закон невозможно. А вот сохранить (т.е. не уменьшить норму) можно. Для этого врач рекомендует уделять внимание физической форме, по возможности минимизировать болезни, заниматься спортом и т.п.

Вторая дверца. Психологическая. Для женщины в сексе психология куда важнее, чем для мужчины, а женский «язык любви» куда более сложен, чем мужской.

Повышать женское либидо способны, в том числе, и те факторы, которым сами мужчины не придают большого значения: чуткость, способность защитить (и не только от хулиганов, но и от свекрови или собственных детей).

Важное значение имеет психосексуальный комфорт: отсутствие ссор и конфликтов.

Женщины помнят о них дольше мужчин. Их тело – тоже.

Третья. Социальная. Статус избранника способен повлиять на его сексуальную привлекательность в глазах женщины.

Мечта о принце – не пустая прихоть. Возможно, этот инстинкт идет из далекого прошлого, когда от социального статуса мужчины зависело благополучие и даже само выживание его потомства.

Существует ли ключ от всех трех дверей?

Сексолог, конечно, рекомендует обращаться к профильным специалистам. Но по-нистоящему умная женщина и сама сумеет открыть для себя все прелести интимной жизни.