Как часто нужно менять постельное белье и чем чреваты грязные наволочки

Сон является неотъемлемой частью жизни человека. Во время него организм отдыхает и восстанавливается. Именно поэтому так важно следить за его качеством. Часто люди обращают внимание на ортопедические матрасы и подушки и совершенно забывают про то, что особое значение нужно придавать и постельному белью. Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, как часто нужно производить смену простыней и наволочек и почему это делать необходимо.

По словам специалиста, во время сна происходит обильное потение и выработка кожного сала, и все это впитывается в ткань и остается в волокнах. В обычных условиях менять постельное белье достаточно раз в неделю, но при обильных выделениях необходимо делать это регулярно.

Дело в том, что в волокнах тканей могут накапливаться патогенные микроорганизмы, а пот и кожное сало создают комфортные условия для их размножения. В итоге появляется неприятный запах, а в дальнейшем и кожные заболевания. Также не исключено возникновение клещей домашней пыли, которые приводят к аллергии.

В отдельных случаях требуется менять только наволочки два раза в неделю. Это стоит делать людям, которые страдают гиперпродукцией кожного сала в области лица и волосистой части головы. Чаще всего это встречается у подростков.

При этом стоит уделять внимание не только постельному белью, но и одеялам и подушкам. Их стоит чистить не менее раза в месяц, утверждает врач-дерматолог.

Ранее эксперт заявил, что зимой опасно пользоваться увлажняющими кремами для лица.