К 30 годам 70% мужчин начинают лысеть: главную причину обнаружили в крови

Статистика утверждает, что к 30 годам 70% мужчин начинают лысеть, а к 50-ти без прически остаются 85%. Причина мужского облысения известна, и она кроется в крови.

О проблеме рассказал трихолог Спенсер Кобрен. Специалист назвал причиной потери волос дигидротестостерон. Он является биологически активным веществом, которое производится из тестостерона.

Активный андроген негативно влияет на волосяные фолликулы: в случае увеличения концентрации дигидротестостерона в крови волосы становятся слабыми.

В результате у мужчин образуются залысины. Вновь отрастающие волосы могут снова выпадать.

Проблема потери волос сейчас решается разными способами: существуют средства для восстановления шевелюры. Кобрен отметил: восстановление волос может оказаться столь долгим и затратным, что чаще лучше просто побрить голову.

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