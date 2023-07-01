Изжогу путают с инфарктом: не пропустить угрожающее жизни состояние поможет один симптом

Изжога и инфаркт имеют один общий симптом – это боль в груди. Как по характеру боли отличить смертельно опасное заболевание от жжения в пищеводе, рассказала врач-терапевт Мария Кириллова.

Она напомнила, что инфаркт – состояние, при котором прекращается снабжение сердечной мышцы кислородом. Изжога же – не самостоятельное заболевание, а проявление других недугов.

Их объединяет один симптом – боль в груди, но характер боли различен. При изжоге боль похожа на жжение, она возникает обязательно после еды и ощущается в районе желудка и нижней части груди.

Для инфаркта характерна жгучая давящая боль – она никак не связана с приемом пищи. В течении нескольких минут боль не только не уменьшается, но и нарастает.

Также при изжоге чувствуется привкус кислоты во рту, начинается вздутие живота. При инфаркте появятся одышка и внезапная усталость, возникнет онемение рук, шеи, возможна тошнота.

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